備受喜愛科普親子歡迎的南科自造者嘉年華，26、27日接連兩日將於成大光復校區熱鬧展開，今年不僅展出南科AI_ROBOT自造基地的成果，還有Maker創事業特展和國際論壇、CCKids嘻嘻玩科普親子同樂區以及MakeX世界機器人競賽等，超過120個展攤及數十場的DIY工作坊。

南科AI_ROBOT自造基地成果豐收，年底活動不斷，再度攜手金工中心及成大舉辦自造者嘉年華，今年活動以「Maker創事業‧南科逗陣行」為主軸，展出內容從Maker創業產品、AI技術應用、Maker自造作品、大型親子科普體驗、DIY工作坊及機器人競賽活動等，展現南科AI_ROBOT自造基地之能量與資源。

全球掀起AI人工智慧科技趨勢發展，台灣也在這領域上不斷精進研究，今年南科AI_ROBOT自造基地與各知名大廠共同成立「智製戰鬥產業聯盟」，資本額加起來將近千億元台幣，聯盟成立後也立即取得國外廠商合作的機會，並創造3000萬元以上的訂單。

近年來各國無人機發展相當迅速，利用無人機群飛等技術常吸引各國目光，而台灣當然也不能缺席，因此南科AI_ROBOT自造基地自2019年初與成大航太系合作啟動「南科無人機群飛技術發展及應用」計畫，在今年於台南鹿耳門聖母廟首度推出百架無人機群飛演出，是台灣團隊展現無人機群飛技術首次盛大活動。

除了周末的自造者嘉年華，南科AI_ROBOT自造基地將在11月舉辦「台灣第0屆無人機群飛競賽」，獎金最高一百萬元，全台有多場無人機群飛競賽展演接力點亮台灣夜空，11月5日18：30在南科管理局行政大樓先舉辦百台無人機群飛展演。

(中時 )