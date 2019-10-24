國民黨總統參選人韓國瑜的傾聽之旅，之前因為AIT主席莫健來訪，韓國瑜特地更改行程回高雄；現又傳出韓的行程將更動，不過此次是因彥武鋼鐵集團創辦人姚武年日前辭世，將舉辦告別式，韓要親回高雄出席。不過，除了韓國瑜外，據悉，總統蔡英文、國民黨主席吳敦義也會到場，到時韓蔡兩人將有可能同台現身！

據綜合媒體報導，姚武年享壽80歲，生前被尊稱「黑手師傅」，是義联集團創辦人林義守姊夫。出生於雲林縣台西鄉的村落。童年貧困放牛，18歲到高雄當腳踏車店學徒，26歲創設聯輪企業，生產腳踏車半組件業務。

民國60年後，姚武年跨足鋼鐵業，開發萬能角鐵、窄幅冷軋鋼捲、鋼管等，歷時13年再創設彥武企業，從花管內銷加工做起，短短10年發展成年營業額近40億的上市公司。

姚武年告別式24日上午8點10分在高雄市一殯景行廳舉行，除了韓國瑜會親到場外，蔡英文、吳敦義等政要和商場人士都會親自出席，到時韓國瑜有可能和蔡英文同台現身！

(中時電子報)