前國安會秘書長蘇起今天直言，博士不適合當領導人，因為博士的思考方式太僵化、又太自我，如果當總統的人，什麼都懂，當行政院秘書長就好了。領導人的人格特質，遠比學問與學問更重要。

領導人的人格要具備「鐵漢柔情、同理心」的特質，那比學問與學位重要多了。

蘇起今天上午接受「POP撞新聞主持人黃暐瀚」訪問時指出，從李登輝時代開始，與多位領導人共事的經驗，發現博士雖然花了很多的時間專研學問，包括他自己，對學問很專業，但是思考模式也很「專」，較為僵硬、僵固，因此，不適合當領導人。

他說，博士除了思考模式固定外，更糟的是博士多半「ego（自我）」，聽不進別人的話，有太多的領導人是「不要來勸我，我可是打過選戰的」，很多博士當了領導人後，自以為是的程度會愈來愈強。

蘇起說，當總統不用太專業，只要會用專業的人就好，當總統的人要會用人，總是管人，不是管事，如果當總統的人，什麼都懂，當行政院秘書長就好了。領導人的人格要

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