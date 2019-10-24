美國之音24日報導，美陸貿易戰之際，有著「鷹派中的鷹派」之稱的美國總統川普的貿易顧問彼得．納瓦羅被曝出在書中引用虛構人物的分析的消息之後，陸方緊緊抓住時機，言辭激烈地攻擊納瓦羅。但真相是，納瓦羅在書中一開始並沒有把這個虛構人物當作真實人物介紹給讀者。學者建議美中兩國政府，如果真想達成貿易協定，就應該淡化納瓦羅在談判中的作用。

報導指出，納瓦羅在幾本書中引用虛構分析人士消息被揭露後，大陸外交部發言人華春瑩22日在例行記者會說：「編造並兜售謊言，甚至以謊言為依據來制定政策，不僅是荒謬的，而且是極其危險。」大陸央視也在社論稱，納瓦羅「將自己多年來的『幻想』付諸實踐，是美方發動對華貿易戰的重要推手之一，成為白宮幕僚中最激進的『中國威脅論』者。」

納瓦羅被視為川特政府對陸貿易採取強硬政策最有力的宣導者之一。澳洲國立大學泰薩．莫里斯．鈴木上周揭發納瓦羅在自己的幾本書中引用的所謂鷹派經濟學家羅恩．瓦拉（Ron Vara）實際上是虛構人物。

納瓦羅後來承認他創造了「羅恩．瓦拉」，並稱這個虛構的分析師是「異想天開的設想和筆名」，純粹是為了「娛樂價值」，並非事實來源。

然而，分析人士稱這一披露削弱了納瓦羅作為解決貿易爭端的關鍵角色的可信度。此外，這一事件還給北京提供了一根大棒，用來打擊美國的談判代表。納瓦羅被認為是美國貿易政策的制定者之一，他也經常參加這些談判。

報導指出，實際上，納瓦羅在書中並沒有把那個虛構人物當作真實存在的人物「兜售」給讀者。而是書中被納瓦羅用來幫助闡述自己觀點的眾多虛構人物中的一員。

報導分析，納瓦羅在書中沒有明確地說明瓦拉是虛構人物，但是，他也不是每次都說明這些人物是虛構的。為了強調人物的虛構，納瓦羅在介紹每個虛構人物時，都特別用了斜體字，包括對瓦拉的介紹。

《華盛頓郵報》報導，任何讀者都會明白，這些人是虛構的，搞笑的。但是，《郵報》報導又說，納瓦羅並非完全沒有問題。在後來的書中，納瓦羅在引用瓦拉的「反陸」言論時，沒有解釋瓦拉是個虛構人物。據報導，他也沒有告訴《致命中國》一書的出版商，瓦拉是虛構的。

報導指出，盡管納瓦羅虛構專家一事引起軒然大波，但一些分析人士認為，這一事件不會對美中貿易談判造成太大影響。政治大學國際關係教授顏震生認為，納瓦羅在美中貿易談判中的作用並不重要，因為美國總統對大陸有自己的議程，而且很大程度上是自己做決定。

顏震生還建議美中兩國政府，如果真想達成貿易協定，就應該淡化納瓦羅在談判中的作用。

(中時 )