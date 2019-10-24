蔡英文總統昨日與交通部長林佳龍、台灣觀光協會長葉菊蘭等人，於台北召開觀光後援會成立大會，蔡英文強調，她任內觀光人次年年創新高，強調今年也會突破往年紀錄。但國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團觀光組顧問李奇嶽指出，人數雖增，觀光產值卻大幅降低，國旅補助更是從年尾補助到年頭，再補助到年尾，根本只是「喊口號」。

林佳龍日前提出振興觀光「三支箭」，包括觀光局升格交通部觀光署、委託台灣觀光協會研擬2030台灣觀光政策白皮書、12月召開全國觀光會議，甚至大酸韓國瑜「拚觀光不是用喊喊口號的」，對此，李奇嶽回嗆，民進黨執政三年半，補助旅遊方案從年尾到年頭，在補助到年尾，花費上百億的經費，這樣算甚麼政績？

李奇嶽表示，觀光產業不應該是靠政府養，會補助成這樣就是產業不景氣，觀光產業人有誰願意當慘業人，拿補助過日子，產業要的是興旺、有未來。觀光產業從國家六大新興產業變成「觀光慘業」，這樣的政績居然蔡總統與林部長可以說的理直氣壯，實在難以想像。

李奇嶽表示，林佳龍的二、三支箭更是非常空洞，振興我國觀光，竟是靠觀光協會研擬白皮書，請各界代表大家年底來開全國觀光會議，難道這樣就可以帶領百萬就業人口的觀光產業？這些政策是不是喊的更大聲更空洞？

蔡英文後援會場面盛大、人數多達800位以上，然而李奇嶽指出，觀光團體代表卻不多，相比韓國瑜觀光後援會的觀光產業人士，個個都極具代表性，包括旅館業全國聯合會、旅行業全國聯合會、旅行業品保協會、民宿全國聯合會、導遊協會、遊覽車品保協會等理事長，蔡英文場則僅有遊覽車全國聯合會、領隊協會理事長出席。由此可見比較多全國等級的觀光大產業社團是支持韓國瑜的觀光政策。

(中時 )