國民黨總統參選人韓國瑜，因接地氣的草根作風，深獲基層支持者喜愛。挺韓五虎將之一的「杏仁哥」，在直播中表示有位65歲韓粉，不畏腰椎開過刀、日常生活不便，韓到哪他就跟到哪，畏解決上廁所問題甚至包尿布跑造勢，讓他感動不已。

杏仁哥23日晚間在臉書直播中，拿出手機播放一段影片，片中不願露面的婦人表示，自己的姊姊今年已經65歲了，即便腰椎開過刀、日常生活不便，也一路追隨韓國瑜從不放棄，堅持每場造勢都要自己親自到場支持。

杏仁哥問道：「我說造勢都要很久、很晚，上廁所、喝水怎麼辦？他回答，那不簡單，穿紙尿布啊！」此話一出，杏仁哥聽了真的感動到言語難以形容，真的感觸很深，也體會到庶民投射給韓國瑜的情義。

不僅如此，杏仁哥透露，自己其實很想跟這位婦人一起直播，但他是華僑，姊姊則住在高雄，擔心露臉會招致麻煩，甚至引來國家機器追殺，所以只好婉拒：「他說不要，因為民進黨好可怕。」

(中時電子報)