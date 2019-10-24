總統蔡英文執政後，兩岸關係急凍，觀光產業損失慘重。然而，有評論指出，蔡英文昨出席「2020蔡英文總統連任全國觀光旅遊後援會成立大會」，現場坐滿超過800名來自觀光各界的代表，包括近日曾批評陸客限縮生意下滑十分嚴重有業者輕生的遊覽車商業同業公會全聯會理事長林建良，這些業者沒有批評還高喊「蔡英文凍蒜」，氣氛詭譎。

蔡英文昨在活動中，針對陸客減少是否讓台灣觀光產業受到衝擊時表示，台灣歡迎全世界旅客包括中國大陸的旅客都歡迎，旅客人數難免有一些波動，交通部推出很多方案解決問題，這段時間用鼓勵方式鼓勵國人國內旅遊，從暖冬旅遊、春遊專案、9月開始擴大秋冬國民旅遊方案，讓國人在國內多旅遊。她強調，相信在大家努力之下，台灣觀光產業一定會愈來愈好。據中評社報導，觀光業悽慘卻替蔡助陣，氣氛怪！

該評論提及，這場活動現場有800多人參與，包括領隊導遊、遊覽車、飯店與民宿業者，並配合主持人搖著蔡英文「2020台灣要贏」的小旗，高喊「蔡英文凍蒜」。事前事後主辦單位均未公布業界後援會名單。此外，擔任蔡英文觀光旅遊業後援會總召集人的黃文桂，原為喜美旅行社董事長，上台也未對陸客不來有所抱怨，並呼籲支持蔡英文連任。該評論認為，兩岸限低點陸客大減，觀光產業變「慘業」，在這樣的氛圍下，還出現這樣的情形，十分詭譎。

(中時電子報)