新莊鐵皮工廠大火 幸無人受困傷亡 09:342019/10/24 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新莊區三和路1間鐵皮工廠傳出火警。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新莊區三和路1間鐵皮工廠傳出火警。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) 火勢在6時46分全數撲滅。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) 今(24日)清晨5時許，新北市新莊區三和路1間鐵皮工廠傳出火警，火勢延燒到周邊3棟廠房，燃燒面積近200坪，消防人員立即出動166人、各式消防車輛57部前往救災，所幸現場並無人員受困傷亡，火勢也在6時46分全數撲滅，詳細起火原因，仍待進一步釐清。 (中時 ) #火勢 #消防 #人員 #工廠 #新莊 也許您會感興趣 推薦閱讀 後龍鐵皮屋火警 6人獲救無礙 07:522019/10/20 社會 特勤擋子彈1顆500萬 國安局長：受傷會發慰問金 11:452019/10/21 政治 鶯歌4樓透天厝火警奪3命 警消研判這點是關鍵 11:282019/10/21 社會 校長一家三口命喪火窟 議員籲速增消防分隊 15:562019/10/21 社會 未裝住警器 錯失5分鐘逃生機會 04:102019/10/22 社會新聞 歸仁工寮火警延燒 殃及8民宅 15:392019/10/22 社會 經濟部頒優良觀光工廠 糕餅及機器人工廠 16:552019/10/22 財經 台南工寮火警殃10宅 緊急安置29人 23:252019/10/22 社會 搶攻菁英買家 九和汽車在新莊打造旗艦據點 11:112019/10/23 生活 翰品酒店新莊送暖 感恩節辦慈善義賣餐會 21:212019/10/23 財經 社會熱門新聞 男友「快又軟」 女得知他23年秘密後這樣做 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 翁鋸火箭彈慘死怪軍方？網揭真兇其實是... - 社會 水電工修上床！大字型躺短裙妹旁：來一次 衝刺不成慘了 - 社會 尪3秒繳械人妻求助 網友解答太驚人 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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