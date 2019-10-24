新莊區三和路1間鐵皮工廠傳出火警。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

火勢在6時46分全數撲滅。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

今(24日)清晨5時許，新北市新莊區三和路1間鐵皮工廠傳出火警，火勢延燒到周邊3棟廠房，燃燒面積近200坪，消防人員立即出動166人、各式消防車輛57部前往救災，所幸現場並無人員受困傷亡，火勢也在6時46分全數撲滅，詳細起火原因，仍待進一步釐清。

(中時 )