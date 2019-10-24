搶攻「1111」旅遊購物節商機，天成飯店集團旗下：台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-繪日之丘、天成文旅-華山町、及蜂巢旅店推出「雙11限定」住宿專案，活動自即日起至11/18日止，旅人即可以最低僅要2,311元起的房價下榻上述飯店，可預訂入住期間為自11/11日起至明（2020）年1月31日。

集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「1111源自於網購業者為刺激消費而創造出的促銷活動，近年來深受消費者認同，為此天成飯店集團台北館別及嘉義館別住宿應景推出應景優惠方案，天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，集團希望藉此促銷活動刺激整體業績成長約1成。

天成飯店集團旗下各品牌飯店「雙11住房優惠」分別為：

天成文旅-繪日之丘「雙11限定」住宿專案 2,311元起，台北天成大飯店「雙11限定」住宿專案 3,911元起，台北花園大酒店「雙11限定」住宿專案 3,811元起，蜂巢「雙11限定」住宿專案 2,511元起，天成文旅-華山町「雙11限定」住宿專案 3,111起，各飯店使用房型與套裝內容不盡相同，天成飯店集團提醒旅人可上官網查詢。

(工商 )