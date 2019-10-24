六福旅遊集團配合參加ITF旅展推出的線上旅展今（24）日開跑，集合旗下各品牌推出超優惠住房包套及餐飲專案，六福客棧玩樂六福村豪華住房專案2,600元、約29折，不分平假日皆可使用，內容包含一泊一食、升級至豪華客房、第三人免費入住。「台北六福萬怡酒店敘日平日下午茶單人券套組(10張/套)5,300元，平均一張只要530元。六福村推出不分平假日都適用的「六福村四人套票」，線上旅展下探5折只要1,999元，平均每人不到500元。

六福村線上旅展11月1日更首次開賣超搶手的主題式露營，邀請全台「露友」到遊樂園住一晚。

關西六福莊今年特別推出彈性的3人方案「六福莊動物樂遊趣．住房專案7,999元，約等於53折優惠，內含一泊一食、剛果藍天客房外，另提供優惠三選一(六福村兩日無限制進出門票/狐猴、羊駝互動雙體驗/草原歷險)，今年還特別追加第4~6人免費入住優惠(不含上述專案內容)，對於三代同堂或是2個小家庭來說，彈性度極高的優勢深具吸引力。

「六福莊擁抱白犀牛．住房專案14,999元」本當原價43折，4人可入住肯亞綠地樓中樓1晚，提供早晚餐、犀望巴士體驗與六福村兩日無限制進出暢遊門票。

六福旅遊集團今年參加ITF旅展並推出豪華餐券組合，囊括高級和牛、粵式烤鴨、北京烤鴨、一品豪邁鍋等頂級美味料理。台北六福萬怡酒店敘日平日午/晚餐和牛主餐單人券套組8,320元，每組共有4張券，每張可選用價值2380+10%的頂級和牛主餐外，還加贈2張敘日平日下午茶單人券，最殺折扣69折。

線上獨賣優惠「六福客棧金鳳廳北京烤鴨三吃餐券1,680元，重現六福皇宮頤園經典，優惠折扣77折。「台北六福萬怡酒店粵亮靚皮烤鴨餐券（兩吃）1,999元、相當於優惠折扣76折。「六福客棧金鳳廳一品豪邁鍋餐券2,680元」相當於74折優惠。「金鳳廳港點雙人套餐券套組」也持續推出，5張特價3,900元，相當於58折，平均一人390元。

六福村推出今年最後超殺優惠，不分平假日都適用的「六福村四人套票」原價將近4,000元，線上旅展直接下探5折，只要1,999元就能一家大小暢玩六福村。「六福村觀光局秋冬補助專案成人優惠票 」，一名成人搭配一名12歲以下小孩入園，歡慶折扣52折，只要520元。

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