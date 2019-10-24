畢嘉士基金會在當地學校規劃建設濾水器。（畢嘉士基金會提供／林良齊台北傳真）

國力貧困的馬拉威與台灣曾有長達 42 年的邦交，2008 年與台灣斷交，但長期提供馬拉威民眾服務的畢嘉士基金會仍持續堅守，長期在馬拉威從事醫療服務的屏東基督教醫院院長、畢嘉士基金會董事余廣亮說，雖然外交中斷，但馬拉威人的苦難沒有中斷，「放不下這些『有需要的人』。」近日發起「馬拉威關懷計畫」，找到更多定期定額的捐款者。

根據世界衛生組織和聯合國兒童基金會數據顯示，世界上 91％ 的人口享有乾淨的飲用水，但在馬拉威，人民可取得基本乾淨飲水比率僅有 67％，代表每 3 人就有 1 人無法取得乾淨飲水，當地人就近選擇比台灣面積還大的馬拉威湖，反而深受痢疾與霍亂橫行之害，每年有超過4600名的嬰幼兒及 5 歲以下兒童，因為腹瀉而死亡。

畢嘉士基金會執行長周文珍表示，針對霍亂盛行的村落，建造可半永久使用又低成本的「生物沙濾式濾水器」，三年來已安裝超過 115 座，2020 年盼能持續擴大範圍，規劃安裝 60 座。基金會也教導偏鄉婦女製作布衛生棉，提升婦女健康，連帶提升了女孩受教育的機會。

馬拉威女孩通常擔心月經來，因為買不起衛生棉，只能用粗布包住身體，不敢坐下來，擔心痛瘡與感染，更害怕滲出的經血，被看作「不潔」，因而時常缺課。畢嘉士基金會說，2020年規劃建設符合當地需求的女性生理期更換室，降低女學生因為生理期等因素，造成的缺課或輟學。

畢嘉士基金會在馬拉威發起，包括建造學校廁所與濾水器；提供布衛生棉與衛教宣導，讓生理期不再是女性的沈重負擔；提供獎助學金，幫助超過1000位孩子重返校園，有高達七成為女性；以及透過經濟培力扶持寡婦團體，讓他們得以自立養家等近十項「自己幫助自己」的行動方案。

畢嘉士基金會邀請民眾加入「馬拉威關懷計畫」」，改變因「貧窮」失去生命的困境。募資頁面：https：／／pse.is／KYW4C。

(中時 )