北宜高鐵初步計畫出爐，交通部表示，將跳過可行性評估，直接併入北宜直鐵綜合規劃，遭外界轟是「先射箭後畫靶」，行政院公共工程委員會主委兼行政院政務委員吳澤成表示，評估絕非一兩天完成的，希望外界不要政治解讀，目前尚未確定選擇高鐵或直鐵，由於兩案均通過翡翠水庫，因此都需經過環評審核。

淡江大學運輸管理學系副教授羅孝賢表示，交通部在特定時機宣布高鐵延伸宜蘭，卻沒有將該案送入可行性評估，先確定工程技術、財務、環境、經濟等狀況，反而避開正常程序，急著給答案。

羅孝賢直言，總統大選在即，政治人物都被綁架，沒有人敢反對高鐵延伸案，政治早已凌駕專業，「很奇怪，有必要在這個月倉卒決定？國家重大建設是這樣決定的嗎？」

對此，吳澤成表示，雪隧塞車是宜蘭人的夢魘，蘇花改通車後，雪隧塞車狀況勢必雪上加霜，而台鐵宜花東車票是一票難求，且台鐵南港車次飽和，調車場容量不足，要再增加班次恐有困難，透過延伸高鐵，就可一併解決上述問題。且政策評估絕非一兩天完成的，盼外界不要都以政治解讀。

(中時 )