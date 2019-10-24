沒想到新球季的第1張罰單這麼快就出現！《The Athletic》權威記者查拉尼亞24日搶先爆料，快艇先發後衛貝弗利因為在比賽尾聲，拿球直接砸向觀眾席，直接換來聯盟祭出25000美元罰款，但這對貝弗利來說，根本不痛不癢。

快艇能在新球季主場開幕戰擊敗詹姆斯、安東尼戴維斯領軍的湖人，除了里歐納德全能表現，貝弗利凶悍頑強的防守，也必須記上一功，但他不僅針對湖人球員，就連場邊的湖人球迷也不放過，幸好這次風波並未擴大，否則小貝就慘了。

整個狀況發生在比賽結束槍響同時，雙方都已走回各自板凳席，貝弗利卻忍受不了場邊湖人球迷的言語挑釁，直接把手上的球，直接砸向觀眾席，幸好並未真正砸到任何人，否則這次衝突恐怕繼續擴大，小貝也跟沒事一樣直接走出場外。

反正對於貝弗利來說，這筆聯盟新球季第1次罰款，根本不痛不癢，畢竟今年夏天他才跟快艇完成3年4000萬美元續約，他在新球季還會繼續用如此凶悍的打球態度與風格，去面對每個對手與每個客場球迷，就看下個倒楣鬼是誰了。

(中時電子報)