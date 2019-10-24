資深主持人安幼琪（中）、謝震武（右）和陳凝觀（左）。（圖片來源新聞面對面、突發琪想和年代向錢看水管網頁）

網友留言。（摘自《韓國瑜總統後援會 前進總統府》臉書）

網友留言。（摘自《韓國瑜總統後援會 前進總統府》臉書）

綠媒和政論節目黑韓攻勢不斷，讓網友看不下去，點名政論節目主持人安幼琪、謝震武、陳凝觀這三人主持的節目都不敢批蔡，只會黑韓！每當午夜夢迴，這些主持人會睡得安心嗎？不會受到自己良心的譴責嗎？

有網友在《韓國瑜總統後援會 前進總統府》臉書發文表示，安幼琪、謝震武、陳凝觀這三人主持的節目都不敢批蔡，只會黑韓，邀請的來賓民進黨的不計（因民進黨不黑就不會選舉），不是罷免韓國瑜的要角如尹立、白眼黃、高雄黑韓六小福，就是被國民黨開除黨籍的人士如鄭佩芬、李正皓、楊實秋、鍾小平等立場異常的偏頗。

該網友更砲轟，講的話通通在罵韓，完全沒有平衡報導，既不公平，也有失媒體人應監督執政黨的立場，每當午夜夢迴，這些主持人會睡得安心嗎？不會受到自己良心的譴責嗎？

底下網友紛紛表示，「她他們越罵韓越黑韓，我們就越挺韓氣死她他們」、「不批評韓就沒看頭、為了賣點賺錢出賣靈魂、無恥之尤」、「不要理會他們，所以也不要觀看他們，我們就是一心支持韓國瑜+1」、「人在説，天在看，不是不報，時辰末到，就等着報應來找你們或家人吧」！

(中時電子報)