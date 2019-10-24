針對香港人在台殺人犯陳同佳案，內政部長徐國勇今天重申，我方態度非常清楚，台灣和香港都有管轄權，如果香港不辦，我們台灣來辦，政府態度是非常清楚的。徐國勇表示，「從沒有限制陳同佳來台，落地簽和電子簽是針對觀光客與商務客，但陳同佳不屬於這兩種身份，已經被移民署註記，所以必須去臨櫃辦理。」

立法院內政委員會今天臨時加開委員會，邀請內政部長和陸委會主委做「目前我國與香港地區犯罪及追訴概況」專案報告。

會議開始前，徐國勇接受媒體聯訪。媒體關切，現在陳同佳不過來台灣，香港也拒絕台灣去抓人，我方怎麼辦下去？徐國勇回應，「這就是香港政府的問題了，他們任由一個殺人犯趴趴走，不僅在香港自由行，還想到台灣自由行，台灣當然絕不同意，將罪犯繩之以法，是全世界所有國家都應該做的，正樣才能維護司法正義。」

徐國勇說，全世界沒有一個地方，殺人是無罪的，但是現在殺人犯在香港、被殺的也是香港人，只是殺人地點在台灣，「但香港政府說無法偵辦，有這樣的國家嗎？」徐國勇強調，我方要把陳嫌逮捕回台灣偵辦，天經地義的事情。

徐國勇在報告時強調，從沒有限制陳同佳來台，但是落地簽或電子簽，是針對觀光客與商務客，但陳同佳不屬於這兩類，已經被移民署註記，所以必須去臨櫃登記。

徐國勇接著表示，昨晚有消息傳出稱陳同佳要搭機來台，「結果造成乘客恐慌，擔心旁邊坐了一個殺人犯，我們要顧及飛安問題，所以要予以管制」。但是徐國勇並未說明，他在哪裡看到了「機上乘客恐慌」，或者只是他個人在閉門造車時的想當然耳。

(中時 )