一件悲劇發生在大陸河南郟縣，一名熱愛跳舞的女童彤彤在舞蹈班練習時發生不幸意外，她在做完「下腰」的動作後竟癱瘓。老師在集合時發現彤彤一坐就起不來，趕緊將她送醫，沒想到脊髓竟損傷，導致彤彤的下半身有很大機率終生癱瘓。

據陸媒《看看新聞》報導，已經學舞蹈逾2年的6歲女童彤彤自幼喜愛舞蹈，沒想到卻在舞蹈教室發生意外。傷者母親轉述舞蹈老師說法，表示彤彤練習完下腰的動作後，似乎察覺有點不對勁，在地上蹲了一下，稍作休息後還能繼續行走。後來舞蹈老師為學生一一個別做「一字馬」壓腿練習後，女童便一跛一跛地蹣跚離去，直到集合時老師發現彤彤就此坐地不起，才急忙送醫。

女童做下腰時就已經受傷了，但她年紀小不會敘述，後來老師為她壓腿又造成了第二次的傷害。（摘自看看新聞）

女童母親表示，彤彤第一次做下腰時應該就已經受傷了，但她年紀小不會敘述，於是又站起來和其他同學繼續做動作。然而後來老師為她做「一字馬」壓腿，又造成了第二次的傷害。想起醫生表示，除非有奇蹟，否則6歲的彤彤應該3分之2的機率終生癱瘓，母親眼角潰堤。

醫生表示除非有奇蹟，否則6歲的彤彤應該3分之2的機率終生癱瘓。（摘自看看新聞）

舞蹈教室方面回應，不確定是否為女童個人因素，將交由法律程序解決。而醫師透露，女童的案例已非個案，同間醫院已有5起因舞蹈操作不當，導致腰部受傷的案例。醫師研判，傷者通常患有「骨髓栓系綜合徵」，其脊椎病不適合從事高強度的下腰動作，並建議類似高難度動作需由專人陪同，循序漸進地操作。

(中時電子報)