港女命案凶嫌陳同佳何時能赴台投案，引發港台輿論關注。香港媒體痛批，台北當局未停政治操作，短短數天說法一改再改，台方口說陳同佳可以申請赴台，實際卻拒人千里；口說願意「對等、尊重」協作，卻又不尊重香港司法管轄權，提出形同跨境執法的要求，希望不要繼續拿這宗一屍兩命案件「政治消費」。

香港《明報》社評指出，數年前的荃灣石棺案，潛逃台灣的疑犯，在台港警方配合下，由港警「陪同」返港。先例在前，倘若台方有誠意，陳同佳赴台自首，理應水到渠成，問題是台北當局眼中最在意的，似乎是政治盤算而非司法公義。陳同佳縱有投案之心，也不知何時方能赴台。

文章認為，上周陳同佳表示願意自首後，台北當局卻揚言背後有政治陰謀，拒絕「收人」。台方一邊強調，根據台灣法律，陳同佳是「投案」而非「自首」，不會減刑，變相以「可判死刑」阻嚇陳同佳，另一邊更將陳同佳列入「入境管制名單」。台北當局的做法，惹來「自閹司法主權」質疑，直至挺不過島內輿論批評，前天蔡英文政府才改口，卻又反指港府「放棄司法管轄權」，台方唯有「仗義出手」。

文章直言，在台灣，泛政治化情况一向受人詬病，政治操作凌駕司法，百聞不如一見。無論總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥，全是修讀法律出身，可是在陳同佳投案風波中，他們不少言論，似乎都把法律基本理念拋諸腦後，無論是要港府繼續拘留釋囚，還是跨境執法「押解疑犯」，都叫人看傻了眼；台灣陸委會一再就陳同佳案指指點點，亦惹來檢方和法律界反感，「指導辦案」之說不脛而走，有損台灣司法公信。

(中時 )