年度最大旅遊展銷盛會2109ITF台北國際旅展11/8日登場，寒舍集團(攤位編號M101)，集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店及礁溪寒沐酒店聯合參展，推出豐富的限量優惠商品，住宿券最低下殺27折，餐券優惠57折起，多達30項商品現場促銷。

寒舍集團除強調「買越多省越大」，消費滿8,000元並即送限量設計版購物袋，而為迎合購物數位化時代趨勢，寒舍集團線上旅展並已開跑，聯合台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店與礁溪寒沐酒店推出線上旅展搶先購，嚴選25項熱門商品優先於線上販售，寒舍集團提醒，各項商品優惠期限不同，請依需求選購。

寒舍集團購物車平台全面優化簡易操作，即使跨館購買多筆商品也可一次結帳付清，同時增添取票便利性，於全省7-ELEVEN即可IBON取票，有效節省奔波排隊的時間，消費者只要輕鬆上網享各項超值優惠，聰明購物展開美好計畫。

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