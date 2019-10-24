立法院內政委員會今天臨時加開委員會，邀請內政部、陸委會和法務部做「目前我國與香港地區犯罪及追訴概況」專案報告。

會議開始前，徐國勇接受媒體聯訪。媒體關切，現在陳同佳不過來台灣，香港也拒絕台灣去抓人，我方怎麼辦下去？徐國勇回應，「這就是香港政府的問題了，他們任由一個殺人犯趴趴走，不僅在香港自由行，還想到台灣自由行，台灣當然絕不同意，將罪犯繩之以法，是全世界所有國家都應該做的，正樣才能維護司法正義。」

徐國勇說，全世界沒有一個地方，殺人是無罪的，但是現在殺人犯在香港、被殺的也是香港人，只是殺人地點在台灣，「但香港政府說無法偵辦，有這樣的國家嗎？」徐國勇強調，我方要把陳嫌逮捕回台灣偵辦，天經地義的事情。

聯訪結束前，本報記者向徐國勇提問，政府先前不願意讓陳同佳來台灣，認為他應該由香港司法偵辦，是因為政府擔心落入「一中陷阱」，如今政策轉彎，表示「香港不辦，台灣來辦」，難道是贊同一中框架嗎？

徐國勇對此強調，台灣沒有讓犯人來台自由行的道理，並且反駁：「你想太多，台灣絕對反對一國兩制，怎麼會有什麼一中框架？你想太多！」說完便轉身回到座位上。

本報記者繼續追問，「政府前後政策大轉彎嗎？」徐國勇重申，「政府立場前後一致，不要妄圖把台灣框入一中框架，這是不當意圖。」

本報記者追問，「事實明擺在眼前，政府態度前後不一，請部長不要睜眼說瞎話好嗎？」徐國勇聽到後暴怒，停下腳步轉過身來用手指著記者，嗆記者：「講話客氣點！」

台下的綠委李俊邑（有人字旁）、余天等人也在一旁幫腔，狂罵：「你是哪個報的？」「記者水準不要這麼差。」但藍委黃昭順則幫記者緩頰，認為媒體有採訪自由，綠委不要管太多。

(中時 )