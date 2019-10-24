台灣光復節前夕，歷史教育新三自運動協會再度召開「反對去中國化歷史教科書記者會」，前總統馬英九以錄影方式致詞表示，部分教科書的「台灣主權未定論」說法錯誤百出。

馬英九表示，去年也參加了「歷史教育新三自運動協會」的記者會，譴責民進黨政府的去中國化歷史課綱，很遺憾的，一年來去中國化的腳步未曾停歇，我們看到，以新課綱編寫、今年開始使用的歷史教科書裡充斥各種不符史實的謬論。他是學國際法的，要特別對教科書裡提到「台灣主權未定論」，企圖否定中華民國治理台灣的基礎，給予嚴正駁斥。

像新版(南一版)歷史教科書中提到，有人認為《開羅宣言》與《波茨坦公告》不是正式條約，中華民國統治台灣的正當來源遭受質疑，因此有「台灣主權未定論」的說法。又說，日本在《舊金山合約》中未明確宣示將台灣、澎湖轉移給哪個政權，還說，有人認為，《中日和約》裡日本只宣布放棄台澎，並未說明將主權移交中華民國。這些說法是錯誤百出。

馬英九說，《開羅宣言》宣示日本竊自中國的領土，例如東北四省、台灣、澎湖必須歸還中華民國。《波茨坦公告》第八條規定：「開羅宣言的條件必須實施。」《日本降伏文書》第一段與第六段都提到要遵守《波茨坦公告》，這三項文件，透過日本降書結合在一起，均清楚要求日本遵守《波茨坦公告》須歸還台灣給中華民國，雖然《開羅宣言》遭質疑不是條約，僅是戰時新聞公報，但事實上，依據海牙國際法院1933年在東格陵蘭一案（East Greenland Case）中所宣示：任何一位國家元首或政府首長在其職權範圍內，對外所做有關領土之決定或及針對具體事項所做的承諾，在國際法上對該國均具有拘束力，更何況發表《開羅宣言》的三位元首或首相，都是戰時同盟國最重要的領袖。

馬英九表示，事實上，不論是美國國務院或日本的外務省，戰後均將《開羅宣言》、《波茨坦公告》及《日本降伏文書》列為條約或國際協定，納入兩國的條約集，《日本降伏文書》更被收入《美國法規大全》（United States Statute at Large）及《聯合國條約集》(United Nations Treaties Series)，當然具有國際法效力。美國杜魯門總統還特別在1950年1月5日發表聲明，將上述三份文件重述一遍，強調各國都接受中華民國在台灣行使主權。所以，《開羅宣言》、《波茨坦公告》，與《日本降書》三位一體，環環相扣，都是國際法上的條約。

1952年4月28日，中華民國與日本在台北簽訂《中日和約》與《照會第一號》，作為我國與中共均未應邀參加的《舊金山和約》的延伸。《中日和約》裡規定日本放棄對台灣及澎湖群島主權，承認《馬關條約》無效，並承認台澎地區人民具有中華民國國籍。更重要的是，《照會第一號》更明文規定「本條約各款關於中華民國之一方，應適用於中華民國政府控制下或將來在其控制下之全部領土」。簽約當時，台灣、澎湖已在中華民國的控制下，因此，《中日和約》事實上已透過《照會第一號》，承認台灣、澎湖為中華民國領土，此點毫無爭議。馬英九痛批，但簽約67年來，一直有一些不熟悉這段歷史的人還在說台灣地位未定，現在居然連教科書都倡言此事，無法肯定自己國家的主權，實在荒謬！「難道蔡總統是個主權未定國家的總統嗎？」

(旺報 )