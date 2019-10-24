前總統馬英九參加24日「反對去中國化歷史教科書記者會」，表示新版歷史教科書對二戰時期台灣的處境幾乎完全跳過，不但淡化高砂義勇軍、台籍日本兵的發生過程，甚至連「慰安婦」也隻字未提；他痛批蔡政府的所作所為就是在創造亡國感。

馬英九表示，新課綱斬斷兩岸間的歷史脈絡，反映在教科書上，台灣與中國大陸變成沒有關連。中華民國於1911年成立，但課文直到提及1949年政府播遷來台，中華民國四個字才憑空而出，有的課本內文甚至找不到「中華文化」一詞。談到台灣的現代化，都成為日本殖民時期的功勞，清末沈葆楨與劉銘傳等先賢為台灣奠定的現代化基礎的貢獻，刻意被抹煞。新版教科書對於二戰時期台灣的處境幾乎完全跳過，不但淡化高砂義勇軍、台籍日本兵的發生過程，甚至連「慰安婦」也隻字未提。

馬英九特別強調慰安婦這一段，1996年1月4日，聯合國人權委員會公布「慰安婦」調查報告，報告中正式將慰安婦定名為「軍事性奴隸」（military sexual slaves），確立這項違反人道的罪行。包括美國、荷蘭、加拿大、歐盟等國國會都曾通過議案，譴責當年日軍的暴行；我國及韓國國會也都通過議案，要求日本道歉賠償。「慰安婦」被迫害的事實已是全球共識，我們自己的教科書卻隻字未提，這是為誰在塗脂抹粉？

馬英九表示，從課綱到教科書，民進黨政府正用盡一切手段「去中國化」，切割台灣與中華文化的連結，以「台獨史觀」裂解「中華民國史觀」，藉由「法理台獨」、「文化台獨」，遂行台獨的政治目的。蔡總統曾說中華民國是「流亡政府」，現在她做了總統，那麼她是不是流亡總統呢？她在今年國慶時提出「中華民國台灣」的說法，還說這是藍綠共識。我要在此提醒蔡總統，您三年前就職時曾依據憲法第48條宣誓：「余必遵守憲法」，憲法上我國的國號是「中華民國」，國號可以由總統任意改變嗎？蔡總統過去喜歡用「這個國家」來取代中華民國，現在為了選舉又擁抱中華民國，還對國軍說要「捍衛中華民國」，但不管她嘴上講了幾次中華民國，我們看到的是蔡政府正扭曲歷史，要消滅中華民國。蔡總統說，亡國感是國民黨炒作出來的，各位，亡國感怎麼來的？不正是蔡總統創造出來的？她的所作所為，就是鐵證！

(旺報 )