PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

自從民進黨徵召新系大老吳乃仁侄子吳怡農，挑戰現任國民黨立委蔣萬安，「雙帥對決」引各界關注，話題性攻佔各大版面。吳不僅擁有美國耶魯大學高學歷，特戰背景與健美身材更成媒體金童。在網路瘋傳「帥農」的同時，卻有網友崩潰怒吼：「整天提帥農啊！到底提過吳怡農什麼？」

民進黨徵召吳怡農出征台北市第三選區（中山、松山）挑戰蔣萬安，早在吳露面之初，便因俊美外型、出眾氣質、健美身材，以及常春藤名校、高盛金融背景與特戰經歷引爆關注；志工徵選大會更被戲稱「吳歐巴粉絲見面會」、「吳太太選妃會」、「農婦爭奪戰」。

網友將吳怡農與台北市議員高嘉瑜並列「高顏值候選人」，在PTT論壇發文《帥農嘉瑜是新生代兩支箭》讚道：「兩位同為39歲。高嘉瑜美貌不在話下，北一女、台大法律系、國發所碩士，也是唯一能得到柯文哲＋賴清德＋蔡英文三大天王支持的候選人，綠白粉最愛。帥農吳宜農，耶魯、特戰下士班長退伍，爸爸是知名社會學學者吳乃德，年輕就在寫黨外雜誌文章，純正黨外血液。綠營新生代兩支箭未來性十足！

文章一出，迴響熱烈，網友紛紛回應：「39歲在國民黨是年輕，在民進黨算有點年紀了」、「年紀還好，畢竟是乃公侄子，前途無量」、「畢竟吳怡農當初有在做別的工作」。

此外，也有網友不以為然痛罵：「其實我很好奇每次綠營提到吳宜農，只會講帥、他是帥哥，但到底跟KMT造神蔣萬安和馬英九當年有什麼兩樣？」「整天提帥農啊！到底提過吳怡農什麼？」「噁心！每次提吳怡農都故意跳過新潮流背景，新潮流很可恥嗎？不要忽略他是新潮流好嗎！」「農農靠女性凝視跟靠乃公呢！民進黨婦女部這時候又睡著了！平權呢？」

(中時電子報)