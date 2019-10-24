美國總統川普一直以來都想在美墨邊界築牆，以防止移民進入美國，這是他任期的政策要點，但他今天提出一個令人困惑的新主張：在科羅拉多州築牆。

問題是科羅拉多州（Colorado）坐落在美國境內，它的南方鄰州新墨西哥州（New Mexico）才與墨西哥接壤。

法新社報導，川普在匹茲堡（Pittsburgh）演講說：「大家知道為什麼我們會贏得新墨西哥州嗎？原因是他們想要邊界安全。」

他繼續說：「我們會在新墨西哥州邊界築牆，且我們會在科羅拉多州築牆。我們會建造一道美麗的牆，一道真正管用的大牆，人無法翻越也無法從下面穿過。」

他並說：「我們會在德州築牆，不會在堪薩斯州築牆，但他們從我們剛提到的這些圍牆受益。」

在與墨西哥接壤的美國南部邊界築牆是川普2016年競選總統的招牌政見之一，但國會拒絕替築牆撥款。

對於川普的演講言論，社群媒體用戶反應困惑且嘲弄一番。

民主黨聯邦參議員雷希（Patrick Leahy）在推特（Twitter）貼出一張美國地圖，圖中劃出一條圍繞新墨西哥州的新國際邊界，且用一條黑線塗掉新墨西哥州的「新」字，變成「墨西哥」。

(中央社)