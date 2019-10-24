演藝圈大哥胡瓜女兒胡盈禎，昨天證實已簽字離婚，12年婚姻即將畫下句點，對此兩性作家艾姬直言，對於此事外界雖獻上祝福，但相對看見小禎浪費多少時間在卑微的愛情裡，更藉此呼籲所有女性「千萬不要回收渣男」。

兩性作家艾姬表示，小禎給外界的印象就是無論李進良做多麼渣的事，最後都能選擇原諒，對此她強調女人必須在愛情保留理性，當一個男人沒有愛了，即便變得再美再好再寬容都沒用，雖然這時唯有新歡會讓人下決心斷開舊愛，但前題是必須判斷那是新的禮物或是另一個懸崖，另外更點出90%的男人，出軌外遇是不會悔改的，剩下10%是不得已要回歸家庭或已經玩膩了。

此外艾姬也呼籲女人們千萬不要回收渣男，因為他可能不是真正回來，或者回來時不堪「使用」了，至於跟渣男在一起是否能讓女人變得更好？她點出癥結點：「是自己才能讓自己更好，但可以『利用』渣男的傷害，去檢視自我，找出更有智慧方式經營兩性關係」。

(中時電子報)