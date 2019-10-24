總統府秘書長陳菊、前立法院長王金平、前高雄縣長楊秋興等人提前到場，準備迎接蔡英文總統。（袁庭堯攝）

總統府秘書長陳菊、前高雄縣長楊秋興等人提前到場，準備迎接蔡英文總統。（袁庭堯攝）

蔡英文總統刻意提前到場，致贈家屬褒揚狀、停留約十分鐘便先行離去。（袁庭堯攝）

國民黨主席吳敦義接續在蔡英文總統之後到場致意。（袁庭堯攝）

韓國瑜特地從嘉義趕回高雄參加姚武年告別式，祭拜後隨即趕回雲林繼續原訂行程。（袁庭堯攝）

韓國瑜在告別式會場，向鋼鐵聞人姚武年致敬。（袁庭堯攝）

對於和蔡英文、陳菊等人聊什麼，王金平不願多透露。（袁庭堯攝）

姚武年政商人脈廣，告別式現場不斷湧入致意人潮。（袁庭堯攝）

義聯集團創辦人林義守姐夫、彥武鋼鐵集團創辦人姚武年日前辭世，享年80歲，告別式24日上午在高雄市立殯儀館舉行，國民兩黨政界大老紛紛到場致意。蔡英文總統提前抵達會場，巧妙與國民黨總統參選人韓國瑜錯身。韓國瑜則是特地從嘉義趕回高雄，祭拜後隨即趕回雲林繼續環島行程。

林義守一早先行參加家祭之後便低調離去，蔡英文總統則是提早表定時間十分鐘、於八點整時抵達會場，與總統府秘書長陳菊、前立法院長王金平、立法院長蘇嘉全、前高雄縣長楊秋興等人一同進入會場，致贈家屬褒揚狀、停留約十分鐘離去。

國民黨主席吳敦義與夫人蔡令怡緊接著也抵達現場，韓國瑜稍晚、於表定時間8點20分抵達，與市府團隊、立委們一同步入會場，離去時僅對媒體說「辛苦了」隨即上車趕回雲林。

姚武年一生傳奇，出身雲林縣臺西鄉的農村，幼時窮困，18歲帶著50元南下高雄當腳踏車店學徒，26歲創設聯輪企業，從事腳踏車半組件業務。爾後在馬來西亞投資木業、鋼鐵、高爾夫球等事業有成，1993年還獲封馬來西亞馬六甲州拿督。

姚武年信奉一貫道六十餘年，1990年被授與輩份極高的「點傳師」。晚年受心臟、腎臟病影響，姚武年的辭世讓家人、道友、政界好友們備感震驚哀傷。

王金平表示，姚武年對於一貫道的傳揚具有重大的貢獻，協助前人林再錦在世界各地協助興建大型道場。

媒體問王金平、在公祭時與韓國瑜握手時有無特別聊什麼，王金平回「那種場合能聊什麼？」對於兩人多久沒見到面，王金平只表示「最近沒有見面」。至於刻意提早到場、陪蔡英文、陳菊一同入場，王金平則回應「有互相聊了一下子」、「三兩句話怎麼聊選舉」，至於聊什麼則不便對外透露。

(中時 )