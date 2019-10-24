泰國王室大震盪！繼撤銷寵妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）軍銜和妃子頭銜，泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）昨（23）日再以「行為極度惡劣」為名，開除6名高階宮廷官員，當中還包含資深警官。

綜合泰國《曼谷郵報》（Bangkok Post）、新加坡《聯合早報》、法新社、英國廣播公司（BBC）等媒體報導，泰國王室昨日發布2份王室公報（Royal Gazette），開除宮務廳（Royal Household Bureau）、王室衛隊等6名高階官員，包含宮務廳的警察中將Sakolket Chantra，以及另外5名王室衛隊轄下組織官員，報導說遭開鍘成員還包括1名護士、1名獸醫，以及2名王宮守衛，當中有1人為女性。

第一份公報針對警察中將Sakolket Chantra，指控他違反職責，濫用一己職務之便，為自己及他人謀利，行為極其惡劣，嚴重危害國家，因此予以開除，並褫奪他的職銜及所有王室勛章。

第二份公報則宣布開除另外5名王室衛隊成員，內容與第一份公報大同小異，懲處方式也一樣。

泰國王室近期大震盪，21日新婚3個月的寵妃詩妮娜突遭拔除軍銜與妃子頭銜，泰王在署名公報中嚴詞譴責她「不忠」、「充滿野心」，「試圖與王后平起平坐」，更藉國王名義狐假虎威、為己牟利，「行為失格」。

昨日公報中並未指兩起事件有關聯。

BBC評論，比起父親、已故泰王蒲美蓬，泰王瓦吉拉隆功運用權力的方式更為直接。

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文章來源：Six senior officials dismissed on King's orders
文章來源：Thai king fires officials for 'extremely evil' conduct
文章來源：Thai king sacks six royal officials over 'evil actions', days after removing consort
文章來源：刚废贵妃 泰王再开除六名宫廷官员

(中時電子報)

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