泰國王室大震盪！繼撤銷寵妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）軍銜和妃子頭銜，泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）昨（23）日再以「行為極度惡劣」為名，開除6名高階宮廷官員，當中還包含資深警官。

綜合泰國《曼谷郵報》（Bangkok Post）、新加坡《聯合早報》、法新社、英國廣播公司（BBC）等媒體報導，泰國王室昨日發布2份王室公報（Royal Gazette），開除宮務廳（Royal Household Bureau）、王室衛隊等6名高階官員，包含宮務廳的警察中將Sakolket Chantra，以及另外5名王室衛隊轄下組織官員，報導說遭開鍘成員還包括1名護士、1名獸醫，以及2名王宮守衛，當中有1人為女性。

第一份公報針對警察中將Sakolket Chantra，指控他違反職責，濫用一己職務之便，為自己及他人謀利，行為極其惡劣，嚴重危害國家，因此予以開除，並褫奪他的職銜及所有王室勛章。

第二份公報則宣布開除另外5名王室衛隊成員，內容與第一份公報大同小異，懲處方式也一樣。

泰國王室近期大震盪，21日新婚3個月的寵妃詩妮娜突遭拔除軍銜與妃子頭銜，泰王在署名公報中嚴詞譴責她「不忠」、「充滿野心」，「試圖與王后平起平坐」，更藉國王名義狐假虎威、為己牟利，「行為失格」。

昨日公報中並未指兩起事件有關聯。

BBC評論，比起父親、已故泰王蒲美蓬，泰王瓦吉拉隆功運用權力的方式更為直接。

(中時電子報)