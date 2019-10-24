新媒體《品觀點民調中心》今針對總統大選發佈最新民調，結果顯示，若「郭柯宋」結盟，可獲得14.7％支持度，顯著低於「蔡賴配」的34.4％，「韓李配」(韓國瑜＋李鴻源)的25.3％。更值得注意的是，若最後是藍綠兩組人馬對決，蔡領先韓的差距已被逐步拉近，從上周的12.6％縮減至11.9％。

若觀察過去1個月的4次民調，蔡英文支持度連續4次維持4成上下，韓國瑜則逐步緩升。

該民調顯示，在藍綠對決情況下，蔡英文支持度為40.1％，領先韓國瑜的28.2％，雙方差距11.9個百分點。

若觀察最近一個月內的4次民調趨勢，蔡英文支持度變化依序為40.3％、40.6％、40.5％，及本次的40.1％。韓國瑜支持度變化則是25.9％、26.9％、27.9％，及本次的28.2％。顯示蔡英文的支持度似已達到4成的天花板。

由於親民黨也握有總統門票，因此該民調也針對多角賽局進行民調。結果顯示，若「郭柯宋」結盟，支持度為14.7％、「呂彭配」（呂秀蓮＋彭百顯）為1.5％；而「蔡賴配」則是34.4％，「韓朱配」為25.3％，藍綠差距縮小至9.1個百分點。

經交叉分析，發現「郭柯宋」結盟加入選戰，會讓原蔡英文支持者有4.5％改支持郭柯宋結盟；而原韓國瑜支持者有2.5％改支持郭柯宋結盟，顯示綠營受衝擊程度是高於藍營。

該民調是於10月21日至22日進行，有效樣本數為2,175份 (整合市話1,074份、網路1,101份)，在95％信心水準下，抽樣誤差為±2.1％。

(中時 )