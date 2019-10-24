生涯首次披上籃網球衣出戰的厄文，24日完全如同他在賽前宣誓一樣「往前衝」，可惜光是衝仍然沒用！儘管厄文誇張攻下50分，且拿8籃板、7助攻，籃網仍在延長加賽過後，以126比127飲恨敗給灰狼，厄文簡直是白忙一場。

今年夏天選擇跟杜蘭特一起跳槽籃網，身為紐約人的厄文，理所當然擔任主場賽前致詞工作，「感謝大家能來這裡，我心存感激，能夠回到主場打球，在你們面前打球，這真的激勵到我，我由衷感謝大家，籃網！讓我們一起往前衝。」

事實上，厄文也用實際行動證明，光在正規賽，他就拿下43分的高分，可惜籃網錯失正規賽贏球機會，因為賈瑞特艾倫最後5.7秒竟然兩罰落空，也讓比賽進入延長，不過籃網把延長賽最後一擊交給厄文，可惜他中距離跳投落空了。

厄文全場投33中17，含三分球投14中7，進攻表現相當出色，利佛特也替籃網貢獻20分，普林斯15分、11籃板，可惜灰狼也有唐斯飆分，他拿36分、14籃板，威金斯21分、8籃板，其中包含最後52.8秒決定勝負的禁區跳投命中。

相較於厄文飆分飲恨，接管厄文原本塞爾提克一哥位置的肯巴沃克，24日開幕戰表現就沒那麼出色了，他投18中4、僅拿12分，塞爾提克也以93比107慘遭七六人修理，七六人明星控衛班西蒙斯貢獻24分、9助攻與8籃板。

(中時電子報)