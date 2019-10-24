法國生物學家拉馬克提出「用進廢退」觀點，認為生物經常使用的部位會更發達，反之就會退化。一名「知天命」的男子想跟女友愛愛，因為「快又軟」而求診，原來他「停機」23年，醫師驚呼：需要時間喚醒！

一名50歲男子在女友陪同下，到高美泌尿科診所小港分院求診。該院院長張美玉表示，男子小聲顫抖的說：「性功能有一點問題」、「不夠硬、也不夠久。」當她進一步詢問細節，女友開口了：「你就告訴醫師，你已23年沒有性經驗。」

原來，該名男子23年來沒和異性相處，也完全沒有性經驗，突然要和女友嘗試愛愛，才發現問題大了。

張美玉向兩人表示，問題出在心理層面大於生理層面，為了克服他的心理和生理障礙，除了給予心理建設，女朋友開放支持的心更是關鍵。

張美玉說，有學者提出，一件事如果重複做了1萬個小時，便能成為專家。反過來說，如果已經超過1萬個小時沒有做愛，那更不可能才用1小時就想成為專家，「性」是需要雙方反覆練習，才能自在協調，才能享受魚水之歡。

除了鼓勵患者多練習，為了幫他更快進入狀況，張美玉也開立壯陽藥物處方當他的「啦啦隊」。

張美玉醫師進一步指出，「性」是動物的本能，而動物是「早洩」的，避免在交配過程中被其他動物吃掉；但人類把性交視為感情交流方式之一，和諧的性愛是需要練習的。

此外，人體器官是「用進廢退」，小弟弟23年都沒有用，基本上是需要時間喚醒，甚至因為「老化」，需要藥物的治療。

她更提醒，每一次的性愛不一定都必須以雙方高潮當作結尾，也沒有誰做對或誰做錯了，放輕鬆去享受每一次肌膚之親；也請男士們別想太多，女人要的不是一根又直又硬的陽具，女人要的是溫暖的擁抱，你的讚美與撫摸。

(中時電子報)