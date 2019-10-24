立法院內政委員會今天臨時加開委員會，邀請內政部、陸委會和法務部做「目前我國與香港地區犯罪及追訴概況」專案報告。陸委會主委陳明通在會前媒體聯訪時表示，兩岸關係好像跳探戈，雙方要有意願，要兩個人一起跳，兩岸關係要好，首先北京要面對中華民國的存在，「如果他們不承認我們的存在，那我們到底算什麼？怎麼去互動，怎麼去發展彼此的關係？」

有記者提問，如果對岸不承認中華民國的存在，我方就不抓香港殺人犯陳同佳嗎？目前兩岸關係這麼低迷，要怎麼談讓陳同佳來台？

陳明通表示，政府原本就堅持三原則，首先我們主張，港台雙方對陳同佳案都有管轄權，如果香港要辦，可以透過司法互助，台灣把證據拿給香港；如果香港不辦，台灣就來辦，也請香港把相關證據給台灣。目前最重要的，就是「怎樣把人帶回來」、「相關的卷證怎麼透過司法互助從香港帶來台灣」。

陳明通表示，這種情況不叫跨境執法，必須雙方政府相互合作，才有辦法實現公平正義、司法正義。「本案雙方政府都有責任，如果香港政府不配合，如何實現司法正義？如何讓受害者得到公平正義？不要忘了，受害人也是香港人，香港政府有義務配合台灣，把陳同佳讓台灣帶回來、把證據讓台灣帶回來，一起伸張正義。」

記者提問，牧師管浩鳴擔心，陳同佳到台灣後，會受到不公平的政治待遇，陳明通「我勸管牧師少講兩句，如果真的有心幫死者伸張正義，管牧師就少講兩句話。」

(中時 )