由於親民黨擁有政黨推薦總統參選人資格，前立法院長王金平外傳有意透過與親民黨合作，拿到總統提名門票，未料卻屢遭宋楚瑜澄清，親民黨門票是「非賣品」。受理總統、副總統候選人登記的時間僅剩不到一個月，傳出王金平25日將裸退告別，並透過影片訴說50年來從政的心路歷程。

王金平日前曾被問及是否改變參選2020總統的決心，王金平則反問媒體「我什麼時候改變過？」回答引人遐想。此外，王也被問及宋楚瑜傳出將自行參選，王金平表示，一切尊重他、祝福他，至於兩人可否合作，王金平則表示，一切都順其自然，但他也強調還沒想要安排與宋楚瑜接觸。然而，據《ETtoday東森新聞雲》報導，傳出王金平拿不到親民黨總統門票，擬在25日裸退告別，並透過影片訴說從政心得。

對於2020總統大選，王金平原本想藉國民黨內派系關係優勢，參加黨內初選，不料遇到初選辦法改為全民調，王金平自估優勢全面崩潰，因而退出初選但堅持參選到底。此外，王也試圖連署參選、或與郭、柯結盟，但都落空。最後傳出有意透過與親民黨合作，拿到總統提名門票，但親民黨對此說法反彈，並立即出現宋楚瑜再戰消息。

(中時電子報)