配合ITF台北國際旅展，國賓飯店集團線上旅展今（25)日正式起跑，自由度最高的「國賓三館聯合住宿券」每張3,500元，不需額外加價可任選台北、新竹或高雄國賓飯店住宿一晚，一次購買5張加贈500元折扣禮券1張，於三館住宿、餐飲皆可使用，購買10張免費加贈1張住宿券並可升等房型1次。

除聯合住宿券外，國賓飯店集團並推出「高雄國賓住宿券」，包括豪華三人客房4,499元、尊榮港景四人房5,799元等四種不同票券，買10張再加贈1張豪華客房住宿券。

在餐飲部份，台北國賓明園西餐廳「自助平假日午晚餐套券/5張一套」，平日午晚餐4,400元/套，假日午晚餐5,000元/套，最高優惠71折。

線上旅展期間，新竹及高雄國賓更推出「線上限定」商品，新竹國賓「八方燴平日下午茶優惠券/10張一套」每套5,000元，優惠76折。高雄國賓「iRiver愛河牛排海鮮自助餐廳餐券/10張一套」優惠9折，分為平日午餐、平日晚餐、假日午晚餐三款套券，買十送一。

(工商 )