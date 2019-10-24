美國電動車大廠特斯拉23日發布2019財年第三季財報中顯示，上海工廠已經啟動試生產，較原計劃提前；相信中國大陸將會成為Model 3最大的市場；預計到2020年夏季將發布Model Y；對2019年交付量超過36萬輛有信心；希望很快宣布2021年歐洲超級工廠的廠址。

路透報導引述消息人士說法指出，特斯拉已經開始在投資20億美元的上海工廠進行試生產，並將銷售由該工廠生產的首批汽車。

新浪美股24日報導，特斯拉官方微博24日接連發文為上海工廠投產造勢，稱「從奠基到預備生產，Tesla上海超級工廠只花10個月的時間」，並發布多張工廠內部生產車間的圖片。

特斯拉上周獲得在大陸生產汽車所需的認證，目前該公司正申請在大陸銷售陸製汽車的關鍵認證，但目前尚不清楚何時能獲得批准。

特斯拉4月曾表示，計劃在2019年底前新工廠每周生產至少1,000輛Model 3電動車。

(工商 )