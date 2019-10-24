人民幣中間價升25個基點 10:442019/10/24 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價10月24日升25個基點，報7.0727；上一交易日中間價7.0752，上一交易日官方收盤價7.0745，上日夜盤收報7.0667。 (工商 ) #交易 #基點 #人民幣 #收盤價 #官方 也許您會感興趣 推薦閱讀 熱錢來相挺 全球高收債續揚 04:102019/10/21 焦點新聞 陸官辦人民微博關閉 曾認證最高領導人胡錦濤帳號 19:122019/10/23 兩岸 兩岸熱門新聞 港媒批：蔡政府政治消費「一屍兩命」 - 兩岸 雷根號被圍 美在南海當場換將 - 焦點新聞 - 旺報 學者：港府需確保陳同佳在台接受公平審訊 - 兩岸 陸嫦娥、玉兔月球探測器自主喚醒 拍回這張照片 - 兩岸 陸痛斥川普貿易顧問 利用虛構人物反中 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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