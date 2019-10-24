新北市議會民進黨團總召何博文質詢新北市長侯友宜。（譚宇哲攝）

新北市工商婦女聯誼總會昨天在新北市府6樓大禮堂舉辦公益活動，卻拿出「韓國瑜新北市後援會」布條高喊「韓國瑜凍蒜」，遭市府處以停權1年，不能租借市府場所，新北市議會民進黨團總召何博文質疑，市府不沒收該團體2萬元場地租借保證金，明顯偏袒。

新北市長侯友宜今天在新北市議會接受市政總質詢，總質詢一開始，何博文問侯友宜，市府大禮堂可以借用給後援會造勢，喊韓國瑜凍蒜嗎？２萬元要不要沒收？

侯友宜說，這是不好的行為，該團體舉辦愛心發票捐款做慈善已經多年，昨天有人拿布條喊凍蒜，第一時間祕書處已經制止，並停權1年不能租借市府場所，照規定是半年，已經加重為1年。

市議員周雅玲說，「重點是2萬元要不要沒收，本來要罰，為什麼後來不罰？」

場內人員掛羊頭賣狗肉，助選員都穿上競選背心了，假慈善之名、行助選之實，是不是其他人可以有樣學樣？

何博文說，沒收2萬元保證金，是宣示市府行政中立的決心，那團體只要換個協會名稱，一樣去喊凍蒜，以後大家沒完沒了，重點是宣示，難道侯友宜是因為國民黨新北市黨部主委李乾龍當時也在場，所以偏袒嗎？

侯友宜說，不會偏袒任何一個人，之前市府草皮被踏平也要求恢復，此次只不過是活動過程中有人拿出布條，市府的行政中立一定會嚴守。

(中時 )