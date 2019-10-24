佟麗婭大秀舞姿。（圖／取材自鳳凰網我們私聊吧微博）

來自新疆的女星佟麗婭不只高顏值，出身藝術世家的她從小習舞，佟麗婭跳起舞來絕美，宛如仙女，而佟麗婭近日作客陸綜《我們私聊吧》，她換上中空裝紗裙，佟麗婭不只放風蠻腰，更大秀舞姿，整個美如畫。

照片中，佟麗婭換上異域風情的中空裝紗裙，與身後壯麗的天地融為一體，佟麗婭先後換上綠色紗裙、粉橘色中空裝，她手拿薄紗起舞，裙擺在微風的吹拂下更是狂噴仙氣，身為舞蹈演員的佟麗婭，絕美展現異域風情，畫面仙氣爆表。

(中時電子報)