世界銀行今天發布經商環境報告，台灣總排名下降2位，從去年的第13降至第15。台灣在8個評比項目中表現退步，包括申請建築許可、獲得信貸、跨境貿易及繳納稅款等。

世界銀行（World Bank）今天公布2020經商環境報告（2020 Doing Business Report）。報告針對全球190個經濟體截至今年5月1日前的12個月的商業活動領域改革進行調查。紐西蘭、新加坡、香港名列前3位。台灣排名第15，中國名列31。

台灣在亞太地區排名則是排在新加坡、香港與馬來西亞之後，名列第4。報告在總結台灣經商環境時特別提到，台灣調高企業營利事業所得稅稅率造成企業支出增加。

世界銀行經商環境報告的評比項目包括開辦企業、申請建築許可、電力取得、財產登記、獲得信貸、保護少數投資者、繳納稅款、跨境貿易、執行契約及債務清理。

台灣在10個評比項目中，除了執行契約及債務清理排名與去年相同，分別居第11與第23外，其餘8個項目均小幅下滑數名。

其中「申請建築許可」仍是台灣在全球排名最高的項目，名列全球第6，但比去年的第2位下滑4個名次。「電力取得」則小幅下滑一位，來到第9。

「獲得信貸」與「跨境貿易」仍是台灣經商環境的脆弱環節，排名從去年的第99與第58，下滑至104與61位。

其餘4項指標，「開辦企業」由去年第20名下滑至第21名。「財產登記」由第19名降至第20名。「保護少數投資者」則由第15名下滑至第21名。「繳納稅款」降幅較大，由第29名降至第39名。

(中央社)