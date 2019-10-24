英國科技大亨，瓊斯(Lawrence Jones)，在大眾普遍的印象中總是樂善好施並擁有超高身價。去年他與妻子還受邀參加哈利王子與梅根公爵夫人的婚禮。今年10月他還與英國首相鮑里斯(Boris Johnson)在曼徹斯特保守黨會議上合照，顯出他在英國地位不俗。不過這位意氣風發的企業家，近日遭爆料曾性侵兩名員工和性騷擾員工等，陷入了性醜聞風波。

據《金融時報》報導，他們採訪了瓊斯的前員工們，並從他們嘴裡聽到瓊斯黑暗的一面。有員工爆料，瓊斯在過去的10年中曾侵犯兩名女員工。另一位匿名者表示，瓊斯曾經將她帶到情趣用品店，並且將假陽具推到她的臉上。她補充，當天晚上瓊斯買了一個性愛鞦韆(sex swing)和一套情趣內衣並要求她以禮物的名目送回辦公室。接著又有另一名女員工爆料，她描述著瓊斯如何故意將水杯「碰(knocked)」著她的膝蓋，並且問道：「我讓妳濕了嗎？」性暗示強烈。

針對這些指控，瓊斯的代表人一一否認，至於他所屬的公司UKFast則表示將會嚴肅地看待這件事情，並深入了解。

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(中時電子報)