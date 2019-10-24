彰化同鄉會帶來順澤宮的冠軍神帽，為莊子富出征加持。（陳世宗攝）

國民黨台中市黨部主委顏文正，今天在市黨部授旗給莊子富代表「出征」。（陳世宗攝）

莊子富與各界一起在台中市國民黨市黨部舉行敬天謝神團拜。（陳世宗攝）

莊子富陸戰啟動，車隊前進太平、大里掃街遊行，誓志光復屯區。（陳世宗攝）

2020大選倒數79天，代表國民黨參選台中市第七選區（大里、太平）的立委候選人莊子富，24日上午由國民黨台中市黨部主委顏文正在市黨部授旗「出征」；彰化縣、苗栗縣副縣長洪榮章、鄧桂菊及彰化同鄉會也帶來順澤宮的冠軍神帽加持，並由九天民俗技藝團瑪利亞及鳥來嬤陪同進行掃街遊行及服務處揭牌儀式，啟動陸戰，一步一腳印光復屯區太平、大里。

莊子富指出，明年總統及立委選戰至關重要，為了找回中華民國光榮感及翻轉屯區，不論這一仗有多艱困都會勇敢承擔；他要讓大家知道自己的想法、認同他的理念，翻轉大里、太平為人民謀福利。

距離大選只剩79天，莊子富以政治素人代表國民黨出戰第七選區後，積極勤走基層，以空中節目及臉書直播和選民面對面、談理念；「子富有約」、「阿富開槓」及電視台的名嘴開講，各式議題、以空戰拉年輕選票，在網路聲量逐日上揚，今天正式啟動陸戰，誓志光復太平、大里。

授旗現場凍蒜聲不斷，前台中縣議長林敏霖，台中市議員賴義鍠、冉齡軒特到場相挺，大家還一起唱藍營總統候選人韓國瑜招牌歌「我現在要出征」，並由九天民俗技藝團瑪利亞及鳥來嬤陪同進行掃街遊行及太平、大里服務處揭牌儀式，啟動陸戰展現翻轉屯區企圖心！

莊子富強調，10月25日是台灣光復節，今天他計祭旗展現他光復屯區的決心，並正式啟動陸戰，以接地氣的方式辦理10場與民眾同樂的歌唱大賽、庶民座談會，直接傾聽民眾的心聲；還邀請鳥來嬤、黃西田、文山伯、江啟臣…等大家熟悉的藝人、知名政治人物都前來站台，透過輕鬆方式與民互動，贏得立委選戰！

(中時 )