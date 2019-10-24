媒體質疑綠營髮夾彎 徐國勇：講話客氣點

內政部長徐國勇今日到立法院內政委員會備詢前接受媒體採訪。中國時報記者藍孝威質疑徐國勇前後立場不一致，睜眼說瞎話。徐國勇當場怒嗆「講話客氣點。」

涉嫌在台殺害女友的港籍人士陳同佳，日前因他案於香港監獄服刑，昨日出獄。日前傳出陳同佳將來台投案，此事引起台灣各界關注。立法院內政委員會也為此事變更議程，召集內政部、陸委會等單位至立院專案報告。

藍孝威於媒體採訪時提問，日前民進黨說陳同佳來台，是擔心有「一中陷阱」，如今政策大轉彎，是否代表贊成一中框架？徐國勇回應：「台灣絕對反對一國兩制，沒有什麼一中框架...。」說完便轉身欲離開。

藍孝威上前追問：「是前後政策大轉彎嗎？」徐國勇說：「前後政策一致，不要把台灣框入一中框架，這是不當意圖，我要再次強調。」接著藍孝威質問：「所以是在睜眼說瞎話嗎？」此時徐國勇動怒回應：「講話客氣點。」藍孝威又說：「這是事實！部長不要否認！」徐國勇怒指藍孝威：「問一個部長，不要問什麼睜眼說瞎話，客氣一點！」

藍孝威繼續追問：「部長不要罔顧事實好嗎！」此時徐國勇已回座，而現場的民進黨立委李俊俋、余天，此時質疑並提問：「你是記者嗎？你是哪個單位的記者，混進來的嗎？」藍孝威回應：「我是中國時報。」

李俊俋、余天繼續問道：「記者的水準好一點好不好，搞什麼東西啊！」藍孝威回應：「官員的態度要前後一致好嗎。」此時在場的國民黨立委黃昭順出面緩頰：「新聞採訪要讓大家公平採訪，你們(民進黨)不要髮夾彎，民進黨不要那麼鴨霸。」

(中時 )