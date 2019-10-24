國民黨團上午舉行記者會。（趙婉淳攝）

國策顧問黃承國今年9月25日帶具北京政協身分的香港聖公會教省秘書長管浩鳴會見內政部長徐國勇，談及港女命案凶嫌陳同佳願來台投案，引起藍營質疑是「中共代理人」。國民黨團今天舉行記者會，直指徐國勇宣稱不知管浩鳴具政協身分，但內政部、移民署與各部會都會例行性針對大陸來台人士的資格與身分召開聯合審查會，痛批徐簡直在講鬼話，要求公開開會紀錄與錄音檔。

國民黨團總召曾銘宗說，黃承國身為國策顧問如此神通廣大，竟引薦政協委員與內政部長會面，蔡總統是否知情？這場會談真正目的是什麼？黃承國是不是中共代理人？雙方在如此敏感時機會面談話，請問談話的內容為何？對方的要求是什麼？陳同佳案件後續發展是否早就已經套好招了，蔡政府須向社會大眾說明白！

國民黨立委賴士葆說，陳同佳案諜影重重，內政部長徐國勇竟與專門搞統戰的政協會面，難道是內政部長甘願被統戰，台灣的司法未來走向是否都要跟政協商量，這不被國人所允許的。

國民黨團副書記長許毓仁指出，今年7月30日陸委會才剛修訂大陸人民進入台灣地區許可辦法，明定申請事項或申請人身分，涉及機敏、資格有疑慮者，應送聯審會審查。

許毓仁說，他不相信陸委會或內政部手上沒有一份中國大陸政協名單，也就是說徐國勇事前知情管浩鳴的身分，如此一來，徐國勇形同公然說謊，此外，這是否是閣揆蘇貞昌、蔡英文說繼續與管會面，根本就讓台灣人民蒙在鼓裡，呼籲徐國勇公開開會紀錄與錄音檔。

國民黨團副書記長林奕華嘲諷，蔡英文總統空有博士文憑，但其法律素養卻要打個大問號，因為與前總統馬英九的差距實在太大，徐國勇竟可密會政協，對於力推中共代理人的民進黨，中間是否有和政協進行交易，請徐國勇講清楚，否則全民都非常不齒。她痛批，民進黨什麼都做選舉考量，罔顧受害者人權，還假裝維護台灣主權，其政治操作恐淪為天大國際笑話。

國民黨團首席副書記長陳宜民則細數黃承國的背景，黃在25年前被管訓，警察局稱他為文山會會長，在江湖上有一定分量，現在洗白後，被歷屆民進黨主席蘇貞昌、謝長廷、蔡英文重用。

(中時 )