佳士得秋拍腕表類的領拍之作百達翡麗型號2523世界時腕表，1957年製，起拍賣600萬港幣，創拍賣史上最高估價紀錄。（Christie's提供）

佳士得香港秋拍主打《明嘉靖青花庭院嬰戲圖蓋罐》，比近來熱門的清朝瓷器的年代還要久遠，且更加珍貴稀有。（Christie's提供）

《明宣德釉裏紅三魚紋高足盃》登上佳士得秋拍，目前估價待詢。（Christie's提供）

百達翡麗5004萬年曆腕表，具追針計時功能、月相、 24小時顯示、閏年顯示功能，起拍價240萬港幣。（Christie's提供）

百達翡麗型號1518萬年曆腕表，1951年製，具計時碼表和月相功能，起拍賣600萬港幣。（Christie's提供）

愛馬仕柏金包依舊走紅，祖母綠搭桃紫雙色尼羅鱷魚皮柏金包，起拍價40萬港幣（約160萬台幣）。（Christie's提供）

英國脫歐、中美貿易戰、香港「返送中」，儘管國際政經局勢詭譎不安，拍賣市場仍十分活躍，繼10月初登場的蘇富比(Sothebys）以33.5億港幣（133億台幣）創下歷年新高，緊接著佳士得(Christies) 香港秋拍即將於11月22日至27日登場，端出趙無極、常玉畫作，以及拍賣史上最高估價的百達翡麗腕表，穩坐拍賣會龍頭地位。

佳士得亞太區裁龐智鋒（Francis Belin）指出，儘管國際政經局勢不安，但拍賣會仍持續成長，不僅委賣拍品的品質和數量俱佳，落槌價也是連創新高，「香港街頭混亂，的確讓人不想出門，但是當拍賣會出現數十年來難得一見的珍寶，你能不來瞧一瞧嗎？ 」

龐智鋒此言不虛，以佳士得的對手蘇富比香港秋拍為例，總金額達33.5億港幣再創新高，常玉畫作《曲腿裸女》和奈良美智的《背後藏刀》分別以1.72億港幣（6.8億台幣）和1.96億港幣（7.8億台幣）刷新個人拍賣紀錄，曹興誠的《清乾隆料胎黃地畫琺瑯鳳舞牡丹包袱瓶》也以2.07億港幣（約8億台幣）落槌，為19年前購入價的近10倍。

即將在下月底登場的佳士得香港秋拍也不遑多讓，首波釋出多項令人眼睛一亮的名畫，以常玉的《五裸女》領拍，是常玉56件裸女作品當中最大幅且是最多立姿裸女的畫作，估價為2.5億港幣（約10億台幣），另貝聿銘生前珍藏趙無極、李可染、張大千的畫作，也在秋拍登場，有了一代建築大師加持，更添傳奇。

鐘表拍品更是質量俱佳，其中又以百達翡麗獨領風騷，一只1957年生產販售的百達翡麗型號2523世界時區腕表，有百達翡麗和知名零售商GOBBI雙簽名認證，起拍價高達700萬美金（約2億2千萬元台幣），另一只美國銀行家小亨利格雷夫斯（Henry Graves Jr.）珍藏的1927年百達翡麗酒桶型三問計時腕表，也相當受注目，原因是2014年以2400萬美金（約7.2億台幣）創下世界最貴時計紀錄的百達翡麗懷表，即是出自格雷夫斯的珍藏。

中國骨董瓷器拍品則主打《明嘉靖青花庭院嬰戲圖蓋罐》和《明宣德釉裏紅三魚紋高足盃》，比起近期相當熱門的清朝瓷器還要年代久遠，落槌價到底多少，著實令人期待。

佳士得是亞洲第一個採用拍品虛擬實境化的拍賣會，上網就能參觀展覽會現場，並且細看拍品，透過增強現實（Augmented Reality）及虛擬現實（Virtual Reality）技術，不必親自走入拍賣會現場，也能身如其境，可減少當前香港外在政治環境因素的干擾，也是一大利多。

(中時 )