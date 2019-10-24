一網路媒體日前公布的總統民調顯示，總統蔡英文的支持度為40.5％，國民黨總統參選人韓國瑜為27.9%，蔡韓兩人差距持續擴大，韓若要直起急追有一定困難度。對此，宅神朱學恒表示，很多人都一直在討論韓要怎麼贏？他覺得這是很簡單的數學問題，以一千九百萬投票人數來講，每周要讓十九萬人愛上你就是了！

朱學恒於臉書發文表示，很多人都一直在討論韓國瑜要怎麼贏？他覺得這是很簡單的數學問題啊，目前以《品觀點》的民調來看，蔡40.5，韓27.9，相差大概13%左右，一周追一趴，十三周就可以追到打平，共計要花九十一天。要贏更多就是要追更多。

朱學恒分析，以一千九百萬投票人數來講，每周要讓十九萬人愛上你，一周七天，每天要讓兩萬七千一百四十二人重新愛上你，一天二十四小時，每小時要讓一千一百三十點九個人愛上你。

朱學恒文末表示，要追回一個變心的女友大概需要奇蹟，所以我們每小時需要一千一百三十點九個奇蹟一直延續到選舉投票當天2020年1月11號。數學計算完畢，朱更「歡迎大家提出不同算式」。

不過，觀察《品觀點》最近一個月內的4次民調趨勢，蔡英文支持度變化依序為40.3％、40.6％、40.5％，及今日公布的40.1％。韓國瑜支持度變化則是25.9％、26.9％、27.9％，及今日公布的28.2％。顯示韓國瑜已奮起直追，韓蔡差距慢慢縮小！

(中時電子報)