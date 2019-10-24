台北市議員陳建銘、簡舒培質疑，市府員工若列民眾黨不分區立委是否該請辭，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲24日表示，將訂定不分區立委候選、當選權利義務，但至於是否請辭，他說，依法行事，在法律範圍內尊重人家。此外，柯強調，他不會把自己列入不分區立委名單，因為沒有意義。

柯文哲今赴議會針對嚴守行政中立及黨政分際專案報告，陳建銘提問，柯文哲是否會列不分區立委名單？市府成員若列民眾黨不分區立委，工作該辭掉嗎？他不希望因為選舉找不到官員。

簡舒培也指出，市府顧問蔡壁如若列民眾黨不分區，是否要辭掉工作？

對此，柯文哲回應，會通知民眾黨祕書長張哲揚，訂一個不分區立委的權利義務，他也說，不會列不分區名單，因為沒有意義，這幾天會訂出規範不分區候選、當選權利義務是什麼。

面對，蔡壁如若列不分區立委，柯文哲說，蔡應該會請假，按現在法令不用辭，確定會上再辭就好了，看個人意願，但他強調是依法行事，以蔡的個性會辭職，在法律範圍內必須尊重人家。

(中時 )