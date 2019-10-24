現在有不少人會選擇獨自旅行，與自己相處一段時間，放鬆充電。不過，相較於男性，女性如果獨自旅行，面對的風險比男性高了不少。根據《Forbes》統計，藉由分析當地治安、政治情況以及國務院的報告綜合分析，羅列出女性最好別單獨前往的10個國家！

No.10 瓜地馬拉（Guatemala）

擁有美麗風景的瓜地馬拉，加上當地消費便宜吸引不少人前往觀光。不過，美國國務院確曾針對此國家發出旅遊警示，因為當地犯罪率頻傳，若真要去，也務必結伴同行，並不要將貴重財物露出。

土耳其迷人的景致加上夢幻的熱氣球，讓人想前往朝聖。（圖／摘自shutterstock）

No.09土耳其（Turkey）

近年來台灣去土耳其的觀光團十分盛行，因為迷人的景致加上夢幻的熱氣球，讓人想前往朝聖。不過當地的政治動盪不安，曾屢傳恐怖攻擊等狀況，如果真的想去朝聖還是跟團吧！

No.08 厄瓜多（Ecuador）

在skyscanner上，不少單獨旅遊的女性認為厄瓜多是個相對安全的目的地。然而美國國務院仍發出旅遊警示，當地經常發生竊盜、綁架及性侵的案件，仍建議女性結伴前往。

No.07 哥倫比亞（Colombia）

哥倫比亞是毒品大國，當地毒品糾葛與黑道角逐利益的狀況，導致當地的旅遊安全指數不高。且黑吃黑的事件頻傳，警察也選邊站，如果真的在當地出事了，可能找不到管道幫忙。

No.06 巴哈馬（Bahamas）

經濟相較於其他中南美洲國家來說發達的巴哈馬，是很多美國人熱愛前往的度假勝地。然而在這樣觀光盛行的國家中，卻存在著搶劫與性侵案件的問題，建議獨身前往的人盡量不要去非觀光的場所，以保安全。

一生必去的祕魯彩色山，擁有超夢幻的景色。（圖／摘自shutterstock）

No.05 秘魯（Peru）

以世界文化遺產「馬丘比丘」著名的祕魯，吸引著不少人前往朝聖，但當地扒手盛行的狀況卻層出不窮，手法甚至一年比一年高，常常假裝與你搭招呼後，你就發現錢包消失了。因此單獨前往務必要保管好自身財務。

No.04 印度（India）

印度蘊含的歷史文化及瑜珈靈修活動吸引很多女性前往旅遊，但印度對女性不尊重與性侵的事件仍很多，大家對於他上榜應該不意外。即便今年犯罪率稍降低，但還是建議結伴成行，並避免過於暴露的穿著。

No.03 牙買加（Jamaica）

位在加勒比海上的牙買加擁有著美麗的陽光沙灘，吸引不少西方觀光客前往度假。但根據美國國務院表示，牙買加的犯罪情況不容小覷，他們就曾在一個月內收到10封性侵案件的報告。

一生必去一次的撒哈拉沙漠。（圖／摘自shutterstock）

No.02 摩洛哥（Morocco）

濃濃異國風情讓位在北非的摩洛哥成為旅遊熱門景點之一，但猖獗的暴力犯罪活動，讓不少人怯步。如果獨自前往旅遊，應特別注意觀光時間，千萬別在齋戒月的時後前往，因為被搶機率特高。

埃及擁有令人嘆為觀止的世界遺產金字塔。（圖／摘自shutterstock）

No.01 埃及（Egypt）

打敗印度成為第一的埃及，有著讓人嘆為觀止的世界文化遺產，但不穩定的政治情勢，及屢傳恐怖攻擊的狀態。在這裡叮嚀要前往的旅客真的要注意再注意！

(中時電子報)