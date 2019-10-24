員警執勤不分日夜，時常需要在夜間指揮交通、交通執法或處理交通事故，因天色昏暗、視線不良等因素，使員警在外執勤風險更為提高，駕駛人也不易察覺、注意，為強化員警在夜晚執勤的可視性(能見度)，台北市政府警察局特別添購紅藍爆閃「肩燈」300個，依各交通分隊員警人數比例配發，供於夜間執行交通疏導、路檢點及處理交通事故使用，期能讓員警夜間執勤多一層保障，也讓民眾夜間行車更加安心！

由於警察制服改為深藍色後，深夜值勤增加不少危險性，市警局也接獲許多民眾反應，深夜開車，如遇到他人發生事故，有時遠處不容易留意到有員警在路面處理，很擔心會因自己的疏忽造成員警意外。

紅藍爆閃「肩燈」期能讓員警夜間執勤多一層保障。（讀者提供/吳家詮傳真）

台北市政府警察局呼籲駕駛人行駛於道路上，如有看到黑夜中閃爍的紅藍色光芒，代表員警正在辛苦的執行勤務，請務必遵守、耐心配合執勤員警的指揮、稽查，共同維護交通安全與順暢。

北市政府警察局呼籲黑夜駕駛人看到閃爍的紅藍色光芒，務必遵守、耐心配合執勤員警的指揮、共同維護交通安全與順暢。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)