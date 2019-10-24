世界銀行24日上午發布「全球營商環境報告2020」，中國大陸營商環境全球排名繼2018年從此前78位躍至46位後，2019年再度提升，升至第31位，躋身全球前40，連續兩年入列全球優化營商環境改善幅度最大的十大經濟體。

新華社24日報導，世界銀行中國局局長芮澤指出，「中國為改善中小企業的國內營商環境做出巨大努力，保持積極的改革步伐，在多項營商環境指標上取得令人讚許的進步」。

世界銀行自2003年起每年發布全球營商環境報告，選取10項評估指標對全球190個經濟體的營商環境評分排名。該報告評估樣本為各國常住人口最多的城市，其中11個人口過億國家選擇兩個常住人口最多城市評估。2018年起，報告評估期調整為上年5月至次年5月。

2019年中國的營商環境評估在滿分100分中得分77.9，世行打分依據是北京、上海兩市及有關部門於2018年5月2日至2019年5月1日推出的優化營商環境改革措施，中國有9個指標領域的改革措施獲世行認定，其中8項指標排名上升。

(工商 )