演出《人在囧途》的大陸知名男星王寶強，2016年突自爆老婆馬蓉跟經紀人宋喆存在婚外不正當兩性關係」，婚變後兩人各說各話，離婚官司打了2年，直到去年才正式離婚，而馬蓉恢復單身後仍不時分享生活點滴，日子過得愜意優渥，沒想到平靜生活維持沒多久，今年9月往上傳出疑似她的IG小號，貼出大肚照，讓外界揣測她懷了第三胎，而沉默1隔多月，馬蓉終於做出回應。

馬蓉今年4月宣布去年底已跟王寶強正式離婚，連家產跟訴訟費都分清楚了，完全切割前夫，而7月時，她在疑似私人IG帳號貼出不雅片截圖，澄清自己並非影中人，「這圖這麼模糊，怎麼就是我了？」，還堅稱沒有出軌過，而上個月同一個帳號又貼出一張孕婦照，寫下：「#孕媽媽，迎接生命到來」，引發熱議。

馬蓉疑似懷第三胎的消息在網路上瘋傳，馬蓉沉默一個多月，終於不忍了，在微博公開回應酸民，強調目前生活安好，自己也從不因瑣碎的事生氣，有網友當場指稱她懷孕，馬蓉立刻回覆：「你才懷孕了，腦子不好使在這造謠！」，感覺對此事存有怒氣。

(中時電子報)