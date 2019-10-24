台中市警第六分局工業區派出所日前接獲郵局報案，指稱1名梁姓女子(49歲)遭詐騙，歹徒盜用網帥的大頭貼加入梁女的臉書好友，透過每天噓寒問暖取得信任，並自稱「乾弟弟」拉近與梁女的距離，深入了解被害人身分、家庭狀況，不斷試圖突破梁女的心防。

警方指出，對方向梁女表示有個賺大錢的好機會，要求先匯款60萬到指定帳戶做為投資基金，並要梁女臨櫃匯款時要向行員聲稱是要匯給朋友的，不能讓其他人發現這個穩賺不賠的內線消息；梁女按照歹徒的指示至郵局匯款，行員見梁女急著匯款，覺得十分可疑。

當下梁女堅持要匯款，又到了郵局結帳時間，郵局經理只好先將該筆款項列為異常款項暫不放款，於翌日通知梁女及其親人陪同前往郵局確認該筆款項，並機警通報轄區警方協助，經警方到場提醒及說明，梁女才相信自己遭詐騙，暫時將該筆鉅款攔截，警方也立即將對方帳戶設為警示，防止有他人再次受害。

警方表示，翌日梁女獨自前往派出所稱要取消報案，向警方表示他相信乾弟弟不可能騙他，這只是一場誤會，警方眼看梁女再次陷入愛情泥淖，費了好大一番功夫，對其好言相勸，並找出同樣詐騙手法的新聞供其參考，梁女這才恍然大悟，立刻將歹徒封鎖，梁女表示感謝警方適時解答疑惑，且不遺餘力的協助才保住她的積蓄。

警方呼籲，網路交友詐騙多，遇到網友要求借錢或投資時務必提高警覺，最好秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，不要被網友單方面的說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心！

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(中時 )