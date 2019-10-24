美國職棒世界大賽今（24）日繼繼續在休士頓太空人隊主場進行，兩隊在首局都突破對方先發巨投、各得2分，但2局起攻勢便遭到控制，無法再得分。直到7局下，國民隊瘋狂大進擊，打了10人次，攻下6分大局，取得8比2領先，勝券再握。後續又錦上添花，再添4分，終場則以12比3大勝，取得客場2連勝，並打垮寇爾、韋藍德兩位巨投。

此役太空人推出韋藍德（Justin Verlander）先發，開局不穩定，首局上面對國民隊前3個棒次不僅無法解決，還丟了2分。過程包括保送騰納（Trea Turner），再被伊頓（Adam Eaton）、阮棟（Anthony Rendon）敲出一壘、二壘安打，阮棟的安打有2分打點。但韋藍德不愧是巨投，馬上穩定下來不再失分。

國民隊先發投手史崔斯柏格（Stephen Strasburg ）也差不多，首局下被敲出3支安打，包括艾爾圖維（Jose Altuve）二壘打、布蘭特利（Michael Brantley）一壘打、布瑞格曼（Alex Bregman）的2分全壘打。若非艾爾圖維盜三壘被刺殺，還會多丟1分。

2局起雙方幾乎局局有攻勢，但史崔斯柏格和韋藍德都能及時化解危機，力保不再失分。直到7局上幸運之神再度眷顧國民，日裔的寇特鈴木（Kurt Suzuki）揮出陽春全壘打，比數變成3比2，國民再度領先。

韋藍德保送羅布斯（Victor Robles）後，投球數已107球只好退場，由牛棚上場接力。但後援的普瑞斯利（Ryan Pressly）未能守住，先故意保送索托（Juan Soto），再被坎卓克（Howie Kendrick）、卡布瑞拉（Asdrubal Cabrera）、齊瑪曼（Ryan Zimmerman ）擊出安打，加上三壘手暴傳，總共丟掉6分，國民取得8比2領先，勝負幾已確定。

8局上伊頓揮出2分炮，加上隊友後續敲安打再添1分，比數擴大為11比2，比賽結果已無懸念。第9局雙方替補上陣的球員各揮1發陽春炮，最後比數就落在12比3，國民大勝，意外取得客場2連勝，回到華盛頓主場進行第3、4、5戰，局勢大好。

此外，韋藍德在2局上三振羅布斯，是此役第4K，也是生涯季後賽第200K，打破前勇士隊「三巨投」之一史莫茲保持的199K大聯盟紀錄。韋藍德投到7局上退場，共奪6K，把紀錄推進到202K。

(中時電子報)